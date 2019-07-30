2019-07-30T03:37:05+03:00
Общество

Энергетики вернули пропавшее во время непогоды электричество в дома хабаровчан

Аварийные бригады восстановили 16 трансформаторных подстанций
Ольга КИВА
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Энергетики вернули пропавшее во время непогоды электричество в дома хабаровчанЭнергетики вернули пропавшее во время непогоды электричество в дома хабаровчанФото: Администрация Хабаровска
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Из-за непогоды, во власти которой накануне оказался Хабаровск, из строя вышли 16 трансформаторных подстанций. Как результат, без электричества оказались порядка 200 горожан. Дренажные системы и ливневки во дворах не справляются с «большой водой», которая заходит на подстанции.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, после проливных дождей затопленными остаются 10 помещений подстанций. Вчера, 29 июля, у дома №20 по улице Вяземской с утра работала машина для откачки воды. Отметим, что нужно пять-шесть бочек нужно, чтобы полностью откачать воду только с одной подстанции. В городе ливни чуть не затормозили работу десятков объектов, которые стоят в низинах.

Аварийные бригады работают в каждом районе города. К слову, на сегодняшний день все подстанции в краевой столице работают в обычном режиме, отключений потребителей от электроснабжения не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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