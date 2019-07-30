В Биробиджане заразились «Зарядкой с мэром» от хабаровчан и владивостокцев

СЕГОДНЯ 04:12 2019-07-30T04:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане последовали примеру хабаровчан и владивостокцев и решили устроить «Зарядку с мэром». Мероприятие пройдет 3 августа в городском Парке культуры и отдыха, начало в девять часов утра. К участию приглашают горожан всех возрастов, представителей спортивных клубов, молодежных и общественных организаций.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр Александр Головатый поддержал идею, потому что сам занимается спортом и считает, что у биробиджанцев нужно формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни.

Подобные мероприятия помогут населению укрепить свое здоровье, а также выработать хорошую привычку регулярно заниматься физкультурой и спортом. «Зарядка с мэром» - это один из шагов к этой цели. В субботу проведут пробное мероприятие, во время которого участники сделают суставную разминку и силовую часть. Если идею поддержат жители города, тогда власти постараются устраивать это мероприятие каждую неделю до конца лета.

Обратите внимание, в случае сильного дождя мероприятие отменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU