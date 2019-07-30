СЕГОДНЯ 04:46 2019-07-30T04:46:39+03:00

В Комсомольске проверили загородные лагеря после пожара в «Холдоми» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Комсомольске-на-Амуре провели ряд внеплановых проверок в загородных лагерях на предмет пожарной безопасности. Рейды устроили в период с 24 по 26 июля. В комиссию вошли представители управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города, управления образования, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, общественного совета Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, среди проверенных детских лагерей «Амурчонок», «Буревестник», имени К. Заслонова», «Город Юности», «Металлург» и «Кедр». Как отметили проверяющие, все лагеря работают в стационарных помещениях. На их территориях палаточных городков не обнаружили.

Отметим, что инспектирующие не нашли серьезных замечаний во время осмотра территорий лагерей. Тем не менее руководителям площадок для детского отдыха дали кое-какие рекомендации по усилению пожарной безопасности на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU