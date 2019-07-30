О крещении Руси и байкерской жизни узнали юные осужденные в Биробиджане

СЕГОДНЯ 05:52 2019-07-30T06:09:03+03:00

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В Биробиджане для несовершеннолетних осужденных устроили праздник в честь крещения Руси. По такому поводу в часовне Святой Ксении Петербургской, расположенной тут же, на территории воспитательной колонии, провели молебен. Кроме ребят в этом религиозном мероприятии участвовали и представители байкерского клуба «Ночные странники – 79». Гости приехали поддержать подростков и рассказать им о своей жизни.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по ЕАО, ребятам рассказали о православном празднике, а также сделали небольшой экскурс в область духовного развития православной России. Байкеры со своей стороны рассказали о своем клубе, мотопутешествиях и фестивалях, на которых они побывали.

Ребята с удовольствием пообщались с «Ночными странниками». Они разглядывали экипировку мотоциклистов, задавали много вопросов, узнали о кодексе чести байкеров. К слову, в этом негласном своде правил в принципе нет места воровству, лжи и предательству. Участников клуба объединяет только помощь, поддержка и взаимовыручка. В конце встречи гости провели конкурсы и прокатили на своих байках юных осужденных, правда, только по территории колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU