2019-07-30T08:43:41+03:00
Общество

Железнодорожный переезд «Ин-Ольгохта» закроют в ЕАО 1 августа

Причина временных неудобств - ремонтные работы
Александр ШТААЛЬ
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Железнодорожный переезд «Ин-Ольгохта» закроют в ЕАО 1 августаЖелезнодорожный переезд «Ин-Ольгохта» закроют в ЕАО 1 августаФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Еврейской автономии 1 августа собираются на время закрыть для проезда железнодорожный переезд «Ин-Ольгохта». Причина неудобств – ремонтные работы на этом участке.Там собирают уложить слой асфальта. По информации, предоставленной пресс-службой Дальневосточной железной дороги, ограничение будет действовать только один день в период с восьми часов утра до пяти часов вечера. Время местное.

Автолюбителям сообщают, что в качестве альтернативы можно будет использовать железнодорожные переезды, расположенные в западной стороне станции Ин (8421 км) или восточной стороне станции Ин (8423 км).

Жителям области приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Своевременные ремонтные работы на железнодорожном переезде – это залог качества оказываемых услуг и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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