Губернатор Хабаровского края вошел в ТОП-10 упоминаемых в СМИ глав регионов России

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-30T08:42:52+03:00

О Сергее Фургале стали чуть меньше писать, но его позиции в рейтинге особо не пострадали

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Накануне, 25 июля, появился обновленный рейтинг самых упоминаемых в СМИ глав регионов России в июне. Губернатор Хабаровского края, по оценкам экспертов портала Медиалогия, занял девятое место. Отметим, что Сергей Фургал стал единственным дальневосточным губернатором, который вошел в ТОП-10.

К слову, писать о Сергее Фургале в июне стали меньше примерно на четыре тысячи публикаций по сравнению с предыдущим месяцем. Однако на его позиции в рейтинге это обстоятельство не сильно повлияло. Для оценки упоминаемости глав регионов в СМИ принимали во внимание публикации в том числе в социальных сетях и блогах.

Отметим, что первое место в рейтинге занял Сергей Собянин, мэр Москвы, На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров и на третьем Андрей Воробьев - губернатор Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU