2019-07-30T08:41:56+03:00
Происшествия

В Биробиджане разыскивают сбежавшего водителя, сбившего девочку

Горожан убедительно просят оказать помощь в поисках нарушителя
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане разыскивают сбежавшего водителя, сбившего девочкуВ Биробиджане разыскивают сбежавшего водителя, сбившего девочкуФото: Олег ЗОЛОТО
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В минувший понедельник, 28 июля, в Биробиджане на улице Левобережной случилась авария с участием несовершеннолетней. Девочка 16-ти лет попала под колеса автомобиля, о котором до сих пор мало что известно. Пока не удалось установить ни марку машины, ни госномер. Кто сидел за рулем авто, также пока не ясно.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, в результате аварии несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Сам автолюбитель с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. К горожанам обращаются с просьбой помочь в поисках нарушителя. Если вы располагаете информацией о машине или о водителе, совершившем наезд на ребенка, пожалуйста, позвоните по телефонам 9-26-36 или 4-68-25. Также информацию принимают по телефону доверия 128.

Правоохранители убедительно просят откликнуться очевидцев происшествия. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Если у вас есть запись видеорегистратора случившейся автоаварии, передайте ее в Госавтоинспекцию области по адресу: переулок Малый дом, 12. Любая информация будет полезной в поимке нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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