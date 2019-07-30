2019-07-30T08:54:15+03:00
Спорт

Национальная сборная по тяжелой атлетике приедет в Хабаровский край перед Олимпиадой в Токио

В регионе уже подготовили площадку, где пройдут сборы
Ольга КИВА
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Национальная сборная по тяжелой атлетике приедет в Хабаровский край перед Олимпиадой в ТокиоНациональная сборная по тяжелой атлетике приедет в Хабаровский край перед Олимпиадой в ТокиоФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае проинспектировали спортивные объекты, которые станут площадкой для тренировок национальной сборной по тяжелой атлетике. Спортсмены приедут в регион перед Олимпиадой, которая пройдет в Токио. А пока в крае встретили президента федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова. Он уже осмотрел строительство краевого дворца единоборств и зал тяжелой атлетики в спортивно-стрелковом комплексе, оценил возможности для проведения сборов.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, в регионе подготовили много спортсменов для национальной сборной. К слову, сегодня в крае занимаются тяжелой атлетикой более тысячи спортсменов. Со слов Максима Агапитова в регионе есть все необходимые условия для тренировок национальной сборной.

Напомним, олимпиада в Токио пройдет летом 2020 года. Спортсмены разыграют медали в более 50 видах спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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