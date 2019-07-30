В Еврейской автономии готовы оказать помощь мальчику, избитому детьми-«спецназовцами»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-30T10:04:16+03:00

Ребенка с травмами доставили в больницу из детского лагеря в Хабаровском крае

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В Еврейской автономии на уровне правительства области контролируют ситуацию с избиением мальчика. Инцидент произошел 23 июля в лагере «Спецназ. Дети», расположенном в селе Мирное. Мальчик отправился туда из области провести время со сверстниками, однако отдых в итоге закончился избиением и госпитализацией в хабаровскую больницу.

Ране сообщалось, что следователи классифицировали нанесенные пареньку побои как тяжкий вред здоровью. Тех, кто избил мальчика, уже нашли. Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, также на месте преступления провели осмотр, в лагере изъяли документацию, имеющую значение для дела.

- Я дважды звонила по телефону матери мальчика, интересовалась, какую помощь мы могли бы оказать. Мы контролируем вопросы, связанные с восстановлением здоровья нашего юного земляка, и, если потребуется дополнительная помощь, готовы её оказать, - рассказала Татьяна Пчелкина, председатель комитета образования ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU