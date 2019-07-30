Хозяйка ценной земли в Хабаровском крае впала в немилость проверяющих из-за пропущенной встречи

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-30T10:05:36+03:00

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Землевладелица из Хабаровского района впала в немилость проверяющих из-за пропущенной встречи. Дело было так. На пашню, которая относится к категории ценной земли, воочию захотели посмотреть сотрудники управления Россельхознадзора. Они приехали на место, но осматривать территорию им пришлось без хозяйки. Женщина просто не пришла на это мероприятие.

- Перед такими проверками землевладельцам отправляют уведомления заказными письмами. Если адресатам не удается их вручить сразу, то на почте отправления будут храниться в течение 30 дней. Если в этот срок получатели не заберут письма, тогда послания возвращают отправителям, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, что неполучение заказного письма с уведомлением расценивается как злоупотребление правом. Так и случилось с хозяйкой земельного надела из села Федоровка. Не явившись на осмотр пашни, она тем самым сама себя подвела под судебное разбирательство. В отношении женщины уже составили административный протокол, который позже будут рассматривать в суде. В качестве наказания ей могут назначить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU