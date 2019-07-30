2019-07-30T10:25:32+03:00
Общество

Группировка тигров в нацпарке Хабаровского края увеличилась в два раза

Сейчас в «Анюйском» насчитывают 29 хищников
Ольга КИВА
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Группировка тигров в нацпарке Хабаровского края увеличилась в два разаГруппировка тигров в нацпарке Хабаровского края увеличилась в два разаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае посчитали по головам тигров, обитающих в национальном парке «Анюйский». Результаты определенно порадовали – с 2017 года количество полосатых кошек увеличилось в два раза. Сейчас на заповедной территории обитают 29 хищников, из них 23 взрослые особи и шесть тигрят, родившихся в 2018 году.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье», по предварительным подсчетам в 2017 году на территории национального парка обитали 16-20 особей амурского тигра. Сейчас наблюдается значительный рост количества редкого хищника. Этого удалось добиться, в том числе благодаря борьбе с браконьерами и подкормке копытных - добычи тигров, на территории парка.

Отметим, что в Нанайском районе сейчас обитает самая северная группировка тигров в мире. Сейчас идет работа по сохранению популяции диких кошек, в будущем собираются заняться расселением хищников в соседние регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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