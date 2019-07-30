Руководители серьезных структур в Хабаровском крае честно отвечали на неудобные вопросы

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-30T12:27:12+03:00

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В Хабаровске прошел бизнес-завтрак с участием местных предпринимателей, представителей налоговой инспекции и центрального банка. Во время встречи бизнесмены могли задавать самые неудобные вопросы и получать на них максимально честные ответы.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, бизнесмены рассказывали о собственном опыте взаимодействия с налоговой и банками, об ошибках в работе как электронных сервисов, так и сотрудников, а также о последствиях блокировки счетов. Не обошли стороной моменты, когда выставляют штрафы, начинаются проверки. Затронули и нюансы применения кассовой техники.

Так, участники бизнес-завтрака договорились, что нужно налаживать обратную связь. Для этого нужно сообщать о проблемах и писать жалобы. К этому в том числе призвали все те же руководители серьезных структур. Подобные неформальные встречи в крае собираются проводить и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU