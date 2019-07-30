2019-07-30T12:25:51+03:00
Общество

В Биробиджане 31 июля в домах на улице Пионерской отключат горячую воду

Причина временного неудобства - ремонтные работы
Ольга КИВА
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В Биробиджане 31 июля в домах на улице Пионерской отключат горячую водуВ Биробиджане 31 июля в домах на улице Пионерской отключат горячую водуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Биробиджане планируют отключить горячую воду в домах, расположенных на улице Пионерской. В частности, речь идет о многоквартирниках №№75 Б/1, 75 Б/2, 75 Б/3, 77 Б/1, 77 Б/2, 77 Б/3, 77А, 77Б, 77Д. «Обезвоживание» домов случится завтра, 31 июля.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отключение планируют произвести в 8:30. Причина временного неудобства - ремонт на трубопроводе. Подачу ресурса возобновят по окончании восстановительных работ, горячая вода будет подаваться в полном объеме.

Жителям областной столицы приносят извинения за доставленный временный дискомфорт. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременные ремонтные работы помогут повысить качество оказываемых населению услуг и минимизировать возможные риски возникновения аварийных ситуаций на трубопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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