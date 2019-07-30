2019-07-30T12:24:59+03:00
Общество

Загадочные айны «зажгут» на «Ритмах Дальнего Востока» в Хабаровске

Кроме музыкантов из Японии на фестивале выступят артисты из Амурской области, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев
Ольга КИВА
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Загадочные айны «зажгут» на «Ритмах Дальнего Востока» в ХабаровскеЗагадочные айны «зажгут» на «Ритмах Дальнего Востока» в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске пройдет масштабный фестиваль этнической музыки «Ритмы Дальнего Востока». Мероприятие организуют второй раз. Среди участников будут артисты из Амурской области, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также представители загадочного народа айнов. Всего на фестивале выступят более 30 коллективов и сольные исполнители.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, мероприятие устроят в честь Международного дня коренных народов мира. Оно пройдет 9 и 10 августа на двух площадках. Первый день фестиваля организуют в культурно-досуговом центре села Сикачи-Алян. Здесь состоится торжественное открытие события, пройдет конкурсный просмотр исполнителей и тематическая книжная выставка, а также мастер-классы для детей и электронные викторины.

В программе будут, в том числе, спортивные соревнования по национальным видам спорта, конкурс по приготовлению солимы, презентации национального жилища и блюд эвенской кухни. На следующий день для гостей устроят выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства Пакси и начнется гала-концерт участников и гостей фестиваля. Помимо представителей коренных малочисленных народов Хабаровского края, музыкальное мастерство продемонстрируют коряки, якуты, буряты и айны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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