СЕГОДНЯ 01:25 2019-07-31T01:25:15+03:00

Погода в Хабаровске на 31 июля 2019 года: до +27, дождь Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Если вас в эти дни продолжает клонить в сон, то, вероятно, на вас влияет низкое атмосферное давление. Именно оно заполнило регион, так как циклон за циклоном к нам продолжает поступать из-за рубежа, если быть точнее, то из Монголии и Китая. Неустойчивая погода сохранится и далее, так как потом просто наступает период привычных муссонов. Температурный фон высокий. Воздух становится чистой водой, иначе о нашей 100-процентной влажности не скажешь.

В Биробиджане дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +26+28.

В Хабаровске дождь. Ветер 6-11 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +25+27. Уровень Амура у краевого центра 311 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 60-70 см. Температур воды 21,6 градусов. К 3-5 августа ожидается подъем до отметки 430-480 см. К 8-10 августа 580-630 см.

В Бикине небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +23+25. Уровень Амура у Города Юности 172 см.

В Чегдомыне сильный дождь. ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +21+23. Уровень Амура в устье реки 133 см.

В Охотске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +13+15.

ИСТОЧНИК KP.RU