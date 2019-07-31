2019-07-31T02:05:17+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: 31 июля и 1 августа Биробиджан накроют сильные ливни с грозами

Возможны возникновения чрезвычайных ситуаций
Александр ШТААЛЬ
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Штормовое предупреждение: 31 июля и 1 августа Биробиджан накроют сильные ливни с грозамиШтормовое предупреждение: 31 июля и 1 августа Биробиджан накроют сильные ливни с грозамиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане сегодня, 31 июля, и завтра, 1 августа, объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков в эти дни ожидаются сильные ливни с грозами, велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Жителей края убедительно просят сохранять бдительность во время непогоды. В период прохождения циклона может увеличиться количества дорожных аварий, возможно подтопление населенных пунктов и в целом ухудшение гидрологической обстановки. Уровень воды на малых реках области может привести к подтоплению низкопойменных участков местности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Население убедительно просят не пренебрегать простыми правилами безопасности, быть предельно внимательными и сохранять бдительность. В городе уже режиме готовности находятся все аварийно-восстановительные бригады на случай, если понадобится оперативная ликвидация возможных происшествий на системах жизнеобеспечения.

Если требуется помощь, или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101» или единому телефону вызова экстренных служб – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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