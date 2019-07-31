СЕГОДНЯ 02:38 2019-07-31T02:38:55+03:00

Уровень Амура в Хабаровске 30 июля 2019 года: за сутки вода поднялась до отметки в 311 сантиметров Фото: Правительство Хабаровского края

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Гидрологи продолжают следить за ситуацией на реках. Очередной циклон, во власти которого оказалась непогода, внес свои коррективы, спровоцировав в некоторых районах края паводки. Так, на уровне неблагоприятных явлений вода на реке Матай у села Долми. Она на отметке 437 сантиметров, что на 18 сантиметров меньше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, интенсивные подъемы уровней воды на 30-73 см/сутки наблюдаются на реках Уссури у села Новосоветское, Подхоренок. Затоплены поймы Амура от села Гродеково до села Елабуга, Бурея, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь, Уда на глубину 0,3-2,5 метра.

За сутки уровень в Амуре у Хабаровска, поднялся до 311 сантиметров. К слову, при такой отметке река начинает выходить на пойму. По прогнозам гидрологов вода продолжает подниматься.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101». Для вызова спасателей по стационарному телефону набирайте «01».

ИСТОЧНИК KP.RU