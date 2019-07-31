За полгода семьям в Еврейской автономии раздали 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 03:47 2019-07-31T03:47:43+03:00

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В Еврейской автономии подвели итоги по социальным выплатам населению за последние шесть месяцев. Большую часть выплат в регионе направляют семьям с детей. Различные виды помощи получили более 12 тысяч семей, из них более двух тысяч – многодетные. Общая сумма поддержки для этой категории граждан составила более 13 миллионов рублей. В виде материнского капитала выплаты получили 76 семей. В этом случае речь идет о сумме в шесть с половиной миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, получают финансовую поддержку студенты, учащиеся и лица с тяжёлыми поражениями почек. Для них предусмотрено возмещение расходов на проезд в пригородном автотранспорте по территории ЕАО. На такую льготу могут рассчитывать 135 человек. Им уже выплатили в общей сложности более 400 тысяч рублей. Компенсируют и расходы на сложную почечную терапию методом программного гемодиализа. Этим правом воспользовались 16 человек. Им предоставлено более 440 тысяч рублей.

Не остались в стороне и пенсионеры, которым выплатили 80 миллионов рублей. В такую сумму обошлись региональные доплаты к пенсиям более шести тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU