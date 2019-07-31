Хабаровский край заработал больше 20 миллионов рублей на лесном аукционе

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-31T04:56:56+03:00

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В Хабаровском крае прошел аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи деревьев для заготовки древесины. Во время этого мероприятия удалось реализовать 12 лотов и заработать на этом больше 22 миллионов рублей. При этом деньги поступят в федеральный и краевой бюджеты.

Как сообщили в краевом управлении лесами, открытый аукцион состоялся 25 июля. Договоры будут заключать с представителями малого и среднего бизнеса. Насаждения, указанные в лотах, расположены на территории Солнечного, Комсомольского, Нанайского, Ванинского и Верхнебуреинского районов. На участках лесничеств уже выполнили отводы лесных насаждений, пригодных для заготовки древесины.

По итогам аукциона собираются заключить 12 договоров купли-продажи деревьев на участках в лесу. В общей сложности объем древесины, проданной на торгах, составил более 30 тысяч кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU