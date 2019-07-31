Хабаровчанкам расскажут об «инвестиции» в детское здоровье

СЕГОДНЯ 04:18 2019-07-31T05:47:14+03:00

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В Хабаровске 3 августа пройдет акция по поддержке грудного вскармливания. К участию приглашают семейные пары, молодых мам и беременных женщин. Суть этого мероприятия сводится к тому, чтобы донести важность грудного вскармливания в развитии малышей. Специалисты готовы проконсультировать по любым вопросам, помочь решить проблемные моменты и оказать необходимые помощь и поддержку. Горожан ждут в городском парке «Динамо» с 10:00 до 12:00.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, акцию проводят в рамках «Всемирной недели грудного вскармливания». Она направлена на пропаганду традиционных семейных ценностей, информирование женщин о пользе естественного вскармливания для здоровья детей.

Среди приглашенных специалистов врачи-педиатры, а также инструкторы по фитнесу для беременных. Последние проведут в специально оборудованных зонах мастер-классы. Также молодых мам научат пеленать детей, правильно использовать слинг – тканевую переноску ребенка, а также выбирать одежду для беременных, кормящих женщин и новорожденных. В завершение акции пройдут небольшой концерт и конкурсная программа. Участникам раздадут буклеты и листовки по грудному вскармливанию, сохранению репродуктивного здоровья, пропаганде здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU