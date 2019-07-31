Хабаровск примет первый на Дальнем Востоке Кубок мира по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 05:55 2019-07-31T08:08:32+03:00

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В Хабаровске с 21 по 22 сентября пройдет первый на Дальнем Востоке Кубок мира по прыжкам на батуте. На соревнования приедут более 200 участников из 31 страны. Спортсмены поборются за путевки на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году. Состязания состоятся в «Платинум Арене».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, мероприятие подобного рода уже проводили в Хабаровске. Так, в этом году, например, устраивали первенство России по тхэквондо, международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. К слову, в краевой столице климат и временные условия максимально приближены к тем, что в странах Азии. Кроме того, в городе уже есть хорошая материальная база – восемь новых батутов, в числе которых акробатическая дорожка, двойной минитрамп, вспомогательные дорожки.

Напомним, перед Кубком мира Хабаровск примет чемпионат России по прыжкам на батуте. Эти состязания пройдут с 16 по 18 сентября. Среди участников также будут две комсомольчанки – Виктория Ходевцева и Алина Кузнецова. В прошлом году Алина Кузнецова стала серебряным призером чемпионата страны и вышла в полуфинал чемпионата мира по прыжкам на батуте, который прошел в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU