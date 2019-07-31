Большая вода застопорила грузоперевозки через «Амурзет» в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-31T08:07:01+03:00

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В пункте пропуска «Амурзет» Еврейской автономии приостановили грузовые перевозки. Ограничения ввели с 27 июля в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на реке Амур.

- Приостановить работу грузового направления в пункте пропуска «Амурзет» были выуждены в связи с высоким уровнем воды в реке Амур. Каждый день вода поднимается в среднем на 40 сантиметров. Ожидается, что грузоперевозки в пункте пропуска возобновятся через две недели, - рассказал Вадим Санников, заместитель начальника Амурзетского таможенного поста.

Отметим, что пассажирское направление продолжает работать. Так, пассажиров в пункте пропуска принимают в обычном режиме – с 11:30 до 17:00, воскресенье - выходной. К слову, в пункте пропуска «Нижнеленинское» изменений в работе нет. График работы – с 10:00 до 18:30 ежедневно, воскресенье - выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU