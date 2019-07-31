В хабаровской медицине появятся христианские ценности

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-31T08:04:41+03:00

Об этом позаботятся члены только что созданного общества православных врачей

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске появилось Общество православных врачей. Его создали при отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Ознаменовал начало этого благого дела молебен, который совершил духовник общества иерей Даниил Черданцев 27 июля. Священнодействие прошло в храме святой преподобномученицы Елизаветы.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, участники общества уже провели первую «планерку» после того, как испросили Божией помощи в начинаемом деле. На повестке дня было служение церкви в хабаровских больницах, а также планы работы на ближайшее будущее.

Участники Общества православных врачей поставили перед собой цель привнести в медицину христианские ценности. Они собираются врачевать не только тела пациентов, но и их души. Пока православные врачи настроены на поиск новых направлений работы с коллегами в больницах города.

ИСТОЧНИК KP.RU