СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-31T08:29:46+03:00

У клиентов банка в Хабаровске появились кредиты, которые не они оформляли Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, все деньги, а это в общей сложности шесть миллионов 700 тысяч рублей, получил один человек – сотрудник банка

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В Хабаровске ждет суда горожанин, который весьма неправильно воспользовался своим статусом работника банка. Он работал менеджером в отделе корпоративных продаж и имел доступ к клиентской базе банка. Также 33-летний сотрудник довольно хорошо знал порядок оформления кредитных договоров, но применил свои знания отнюдь не во благо.

- По версии следствия, мужчина вносил изменения в персональные данные клиентов банка, направлял в банк фиктивные заявления на получение кредитов. Он указывал номера телефонов, которыми сам пользовался. Через мобильные приложения, подключенные к этим номерам, подозреваемый оформлял кредитные договоры на клиентов банка без согласия последних. Для такой операции не требовалось фактическое присутствие заемщиков, чем и воспользовался менеджер, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб от действий злоумышленника оценили в шесть миллионов 700 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование на данный момент закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU