Инвалиды в Хабаровском крае стали чаще трудоустраиваться

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-31T08:03:44+03:00

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В Хабаровском крае трудоустроенных людей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом становится больше. Так, больше полутора тысяч предприятий могут взять сотрудников из числа инвалидов на работу. По закону о квотировании это обязаны делать все работодатели с численностью сотрудников более 35 человек. К слову, в этом году трудоустроили две тысячи 730 инвалидов, что на 88 человек больше, чем годом ранее.

- Работа с работодателями по поводу трудоустройства инвалидов в регионе проводится регулярно. Однако реализовать свое право на работу удается не всем соискателям с ограниченными возможностями здоровья. Одна из причин – это завышенные требования работодателей к должности, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в министерстве соцзащиты России подготовили перечень видов трудовой деятельности инвалидов. В него внесли 448 профессий и должностей. Этот документ рекомендовали использовать для работы, однако он ни к чему не обязывает.

Соискателям с ограниченными возможностями здоровья напоминают, если вам отказали в трудоустройстве по квоте, то нужно подать жалобу в главное управление. На основании обращения проведут внеплановую проверку. Оставить сообщение можно по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40-23-56 с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. К слову, за первое полугодие уже провели шесть плановых проверок, к административной ответственности привлекли три должностных лица.

ИСТОЧНИК KP.RU