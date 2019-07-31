Подтопленцы в Хабаровском крае постепенно возвращаются в свои дома
В Хабаровском крае подтопленцы из села Удское постепенно возвращаются в свои дома. По последним данным уровень воды в реке Уда стабильно падает. По состоянию на шесть часов утра 31 июля, он снизился на 34 сантиметра за шесть часов и составил 710 сантиметров. Напомним, неблагоприятным явление считается при отметке в 750 сантиметров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас вода сохраняется на двух придомовых территориях. Из ранее отселенных людей, у родственников и знакомых остаются семь человек, в том числе четверо детей. Также вернулись в свои дома отселенные в превентивных целях жители села Неран.
Сейчас на территории Тугуро-Чумиканского района пока еще работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели краевого поисково-спасательного отряда, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Специализированной пожарно-спасательной части. Специалистам предстоит расчистить подворья от мусора и грязи и оказать адресную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU