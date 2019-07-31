2019-07-31T09:23:28+03:00
Общество

Районная администрация в Хабаровском крае выплатит пострадавшим при пожаре в «Холдоми» матпомощь

Заявления принимают в администрации Солнечного района
Александр ШТААЛЬ
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Районная администрация в Хабаровском крае выплатит пострадавшим при пожаре в «Холдоми» матпомощьРайонная администрация в Хабаровском крае выплатит пострадавшим при пожаре в «Холдоми» матпомощьФото: Мария ЛЕНЦ
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Пострадавшим от пожара в детском лагере «Холдоми» в администрации Солнечного района собираются выплатить материальную помощь. Речь идет о сумме в пять тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты смогут получить родители детей, проживающих на территории района.

Как сообщили в районной администрации, заявления от мам и пап на выплату материальной помощи принимают в отделе по вопросам безопасности и гражданской защиты. Он находится в здании администрации, пожалуйста, обратитесь в кабинет №118. Внимание родителей обращают, за компенсацией за утраченное имущество, необходимо обращаться в офис компании «Экстрим-Сервис».

Напомним, трагедия в палаточном лагере «Холдоми» развернулась в ночь с 22 на 23 июля. По одной из версий, кто-то из детей мог положить мокрую одежду на тепловую пушку или обогреватель, которыми отапливали палатку. Поэтому и случилось возгорание. Расследование продолжается. Огонь унес жизнь одной девочки, еще трое детей скончались позже в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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