Американку в Приморье обворовал житель Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-31T09:44:48+03:00

Фигурант с добычей отправился на поезде «Советская Гавань – Владивосток», а в пути его задержали

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Житель Хабаровского края поехал в Приморье на заработки. Денег мужчина не раздобыл, зато заполучил чужое имущество, с которым отчаянно пытался сбежать с места преступления. При этом 30-летний мужчина схватил чемодан, оставшийся без присмотра. Дорожная сумка, как оказалось, принадлежала гражданке США.

- Женщина не растерялась и обратилась за помощью к транспортным полицейским. Она рассказала, что прибыла в регион и собиралась погостить у родственников. На вокзале она имела неосторожность, оставить сумку без присмотра на несколько минут. За это время чемодан пропал, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Вместе с личными вещами иностранка лишились и ювелирных украшений. Впрочем, и первое, и второе позже нашли у одного из пассажиров поезда, следующего сообщение «Советская Гавань-Владивосток». Мужчина признался, что спонтанно украл чужие вещи, оставленные без присмотра. Имущество уже вернули иностранке, а в отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU