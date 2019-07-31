2019-07-31T12:34:57+03:00
Общество

Иностранцы не знали, что везли саженец лимона в Хабаровск на «похороны»

Растение уничтожили из соображений безопасности сразу после его обнаружения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Иностранцы не знали, что везли саженец лимона в Хабаровск на «похороны»Иностранцы не знали, что везли саженец лимона в Хабаровск на «похороны»Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска нашли партию очередной подозрительной продукции. В числе запрещенной к ввозу продукции были саженец лимона и семена сои. Этот набор привезли с собой граждане Вьетнама, прибывшие из южнокорейского города Сеул.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в общей сложности у иностранцев нашли порядка двух с половиной килограммов семян и один отросток. Ни на первое, ни на второе визитеры, к сожалению, не смогли предъявить фитосанитарные сертификаты.

«Приговор» незаконно ввезенной продукции был один – ликвидация. Это необходимая мера, прописанная в фитосанитарном законодательстве России. Семена и саженец лимона забрали у иностранцев и уничтожили на территории аэропорта. Подобные меры помогают поддерживать должный уровень безопасности в регионе и минимизировать риск ввоза зараженной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выплаты на детей в Хабаровском крае теперь оформляют через интернет
Купальщики в Хабаровске все чаще заболевают энтеровирусной инфекцией
В Хабаровске перенесут причалы из-за подъема воды в Амуре
Середина августа в Комсомольске будет напряженной из-за паводка
Американку в Приморье обворовал житель Хабаровского края
Районная администрация в Хабаровском крае выплатит пострадавшим при пожаре в «Холдоми» материальную помощь
Чистая прибыль «Россельхозбанка» за первое полугодие составила более 8 миллиардов рублей
Подтопленцы в Хабаровском крае постепенно возвращаются в свои дома
У клиентов банка в Хабаровске появились кредиты, которые оформляли не они
В хабаровской медицине появятся христианские ценности
В Еврейской автономии готовятся к паводку, идущему из Амурской области
Инвалиды в Хабаровском крае стали чаще трудоустраиваться
Большая вода застопорила грузоперевозки через «Амурзет» в Еврейской автономии
Хабаровск примет первый на Дальнем Востоке Кубок мира по прыжкам на батуте