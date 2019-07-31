СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-31T12:34:57+03:00

Иностранцы не знали, что везли саженец лимона в Хабаровск на «похороны» Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Хабаровска нашли партию очередной подозрительной продукции. В числе запрещенной к ввозу продукции были саженец лимона и семена сои. Этот набор привезли с собой граждане Вьетнама, прибывшие из южнокорейского города Сеул.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в общей сложности у иностранцев нашли порядка двух с половиной килограммов семян и один отросток. Ни на первое, ни на второе визитеры, к сожалению, не смогли предъявить фитосанитарные сертификаты.

«Приговор» незаконно ввезенной продукции был один – ликвидация. Это необходимая мера, прописанная в фитосанитарном законодательстве России. Семена и саженец лимона забрали у иностранцев и уничтожили на территории аэропорта. Подобные меры помогают поддерживать должный уровень безопасности в регионе и минимизировать риск ввоза зараженной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU