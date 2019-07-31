2019-07-31T12:34:10+03:00
Происшествия

Середина августа в Комсомольске будет напряженной из-за паводка

В городе Юности уже ввели режим ЧС
Александр ШТААЛЬ
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Середина августа в Комсомольске будет напряженной из-за паводкаСередина августа в Комсомольске будет напряженной из-за паводкаФото: Администрация Хабаровска
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В Комсомольске-на-Амуре готовятся к паводку, который спрогнозировали гидрологи. По уточненным данным, 14-16 августа на Амуре ожидается гребень у Комсомольска на уровне воды 4,85-5,5 метров. Ранее речь в прогнозах шла о 10 августа и уровне воды в 4,53-5 метров. В связи со сложившейся ситуацией в городе решили ввести режим ЧС.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в целом гидрологическая обстановка не будет угрожать городу. Однако в зоне подтопления могут оказаться дачи садоводства «Ветеран» и «Ветеран-1», где есть участки комсомольчан. Также вода может навредить владельцам наделов на улице Крестьянской поселка «Хапсоль-2».

Тем не менее Алексей Разин, заместитель главы города по ЖКХ, председатель комиссии по ЧС считает, что нужно готовиться к подъему воды до уровня шесть-шесть с половиной метров. В этом случае может возникнуть опасность для садово-огородных участков в посёлке «Хорпинский».

В связи с возникшей угрозой с 1 августа в поселках «Хапсоль-2», «Хорпинский» начнется работа с населением. До 1 августа собираются закончить ревизию дамб, насыпей, «обволовок» и других гидрозащитных сооружений, а также карьеров по добыче скального грунта. Коммунальным службам поручили проверить защиту объектов жизнеобеспечения.

Горожан будут информировать об уровне воды по телефону Единой диспетчерской службы «112», а также через СМИ и информационные ресурсы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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