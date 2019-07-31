Выплаты на детей в Хабаровском крае теперь оформляют через интернет
В Хабаровском крае оформить выплаты на рождение первенца и на региональный материнский капитал при рождении второго ребенка теперь можно через интернет. Для этого нужно подать заявление через портал Госуслуг.
- Такой подход решили использовать, чтобы облегчить процесс оформления социальных пособий и исключить походы в МФЦ и центры социальной поддержки населения. Подать заявления можно с помощью компьютера, планшета или сотового телефона. Также в режиме онлайн удобно будет отслеживать статус работы по заявлению. Для работы с порталом необходимо пройти регистрацию, - прокомментировали в региональном министерстве связи.
Напомним, ранее краевые власти сняли ограничение для получателей регионального маткапа. Теперь на эту выплату могут рассчитывать семьи, которые прожили в регионе менее одного года. Однако заметим, что эта корректировка не распространяется на электронную услугу. Подать заявления в режиме онлайн могут только родители, проживающие на территории региона более одного года, родившие первого ребенка или получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. При этом второй ребенок должен родиться после 1 января 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU