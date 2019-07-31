Чистая прибыль Россельхозбанка за первое полугодие составила более 8 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-31T09:15:29+03:00

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Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за январь - июль 2019 года достиг более 2 триллионов рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц составляет 1 триллионов 818 миллиардов рублей, физических лиц – 436 миллиардов рублей.

«По итогам первого полугодия 2019 года Россельхозбанк выполняет ключевые показатели бизнес-плана в плановой траектории. При этом Банк сохраняет высокие позиции в финансировании АПК, что является одним из ключевых показателей эффективности деятельности РСХБ для акционера. Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал за 6 месяцев 2019 года рост более 75 миллиардов рублей - до 1,3 триллионов рублей. При этом на поддержку аграриев было направлено 582,6 миллиардов рублей против 514,2 миллиардов рублей в I полугодии прошлого года», отметил первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

Россельхозбанк, как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых, за отчетный период увеличил объем выданных средств на 39% - до 126,8 миллиардов рублей. Также Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В частности, на эти цели было направлено 181 миллиардов рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU