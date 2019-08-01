СЕГОДНЯ 01:29 2019-08-01T05:39:10+03:00

Вода из крана испортилась в поселках под Хабаровском из-за паводка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Красной речки и Геофизиков с 1 августа начинают возить питьевую воду по графику

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Жителям поселков Красная речка и Геофизиков настоятельно рекомендуют не использовать водопроводную воду из крана для приготовления пищи. Причина тому - резкое ухудшение качества питьевой воды. В частности, наблюдаются изменения качества воды по таким показателям, как мутность и окисляемость.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», для решения проблемы было решено организовать с 1 августа подвоз питьевой воды. Машины-водовозы будут курсировать по графикам, опубликованным на сайте предприятия.

- Качество воды изменилось из-за паводковой ситуации, которая складывается в бассейне Амура. Отметим, что воду из крана в указанных населенных пунктах можно использовать только для хозяйственно-бытовых целей, - рассказал Владимир Шумилин, руководитель МУП города Хабаровска «Водоканал».

Жителям поселков приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU