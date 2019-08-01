2019-08-01T05:39:10+03:00
Общество

Вода из крана испортилась в поселках под Хабаровском из-за паводка

Жителям Красной речки и Геофизиков с 1 августа начинают возить питьевую воду по графику
Ольга КИВА
Поделиться:
Вода из крана испортилась в поселках под Хабаровском из-за паводкаВода из крана испортилась в поселках под Хабаровском из-за паводкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жителям поселков Красная речка и Геофизиков настоятельно рекомендуют не использовать водопроводную воду из крана для приготовления пищи. Причина тому - резкое ухудшение качества питьевой воды. В частности, наблюдаются изменения качества воды по таким показателям, как мутность и окисляемость.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», для решения проблемы было решено организовать с 1 августа подвоз питьевой воды. Машины-водовозы будут курсировать по графикам, опубликованным на сайте предприятия.

- Качество воды изменилось из-за паводковой ситуации, которая складывается в бассейне Амура. Отметим, что воду из крана в указанных населенных пунктах можно использовать только для хозяйственно-бытовых целей, - рассказал Владимир Шумилин, руководитель МУП города Хабаровска «Водоканал».

Жителям поселков приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лужа превратилась почти в море на улице Павла Морозова в Хабаровске
Хабаровская автолюбительница повредила палец в тройной дорожной аварии
Китайцы-нелегалы в Хабаровском крае довели компанию до полной остановки работ
Выезд в КНР по реке Амуре запретили в ЕАО из-за паводка
Уровень Амура в Хабаровске 1 августа 2019: вода поднялась до отметки в 369 сантиметров
«Зарядка с мэром» в Биробиджане поменяла место дислокации
Борцы с африканской чумой нашли опасный цех в Биробиджане
В России на одно особо охраняемое озеро, находящееся в Хабаровском крае, стало больше
Ученые сделали открытие в заповеднике Еврейской автономии
Опасный паводок ожидается в Ленинском районе ЕАО
Север Хабаровского края «встряхнуло» ощутимое землетрясение
На двух железнодорожных переездах в Биробиджане ограничат проезд 3 и 4 августа
Погода в Хабаровске на 1 августа 2019 года: до +27, дождь