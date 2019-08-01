2019-08-01T05:32:53+03:00
Общество

В России на одно особо охраняемое озеро, находящееся в Хабаровском крае, стало больше

Решение об этом в Правительстве приняли 18 июля
Ольга КИВА
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В России на одно особо охраняемое озеро, находящееся в Хабаровском крае, стало большеВ России на одно особо охраняемое озеро, находящееся в Хабаровском крае, стало большеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Озеро Гасси в Хабаровском крае теперь в категории особо охраняемых водных объектов. Решение об этом приняли в Правительстве России 18 июля. Озеро находится в Нанайском районе и входит в состав национального парка «Анюйский». Отметим, что это один из первых случаев в стране придания такого высокого статуса водному объекту.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», со дня создания нацпарка прошло уже 12 лет. Однако сделать озеро особо охраняемым объектом удалось только сейчас. Основная проблема была в отсутствии четкого, проверенного практическим опытом, механизма реализации процедуры перевода.

В процессе работы выяснилось, что две нормы закона мешали быстро решить этот вопрос. Речь идет о части 3 статьи 5 Водного кодекса и части 2 статьи 102 Земельного кодекса. В первом случае закон гласил, что под поверхностными водами могут находиться только земли водного фонда, а во втором - на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. Точку в споре между учеными и представителями закона поставили в Департаменте водных ресурсов Минприроды России.

Впереди решение более сложного вопроса - перевод участков земель водного фонда под двух- и пятикилометровой акваторией Охотского моря вокруг островов национального парка «Шантарские острова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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