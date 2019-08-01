Борцы с африканской чумой нашли опасный цех в Биробиджане

СЕГОДНЯ 04:26 2019-08-01T05:31:18+03:00

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В Биробиджане нашли грязный и по своему опасный цех по переработке мяса и мясной продукции. Такое неприятное открытие сделали в результате проверок, которые организуют в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии по недопущению распространения африканской чумы свиней.

- Помещение тщательно обследовали и нашли ряд серьезных недочетов. Например, среди нарушений были отсутствие документов, подтверждающих проведение мойки и дезинфекции холодильного оборудования, предназначенного для хранения животноводческой продукции, также помещения для разделки мяса и субпродуктов не были обустроены надлежащим образом. Кроме того, производитель не смог предоставить программу системы безопасности продукции, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Найденные недочеты посчитали грубейшим нарушением требований закона. Логичным продолжением этой ситуации стало административное расследование. По итогу разбирательств виновные понесут наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU