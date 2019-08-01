2019-08-01T05:30:27+03:00
Спорт

«Зарядка с мэром» в Биробиджане поменяла место дислокации

Теперь спортивное мероприятие собираются устроить на городской набережной
Александр ШТААЛЬ
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«Зарядка с мэром» в Биробиджане поменяла место дислокации«Зарядка с мэром» в Биробиджане поменяла место дислокацииФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане в будущую субботу, 3 августа, собираются устроить масштабное городское мероприятие с говорящим названием «Зарядка с мэром». Идею проведения такого события в областной столице позаимствовали у хабаровчан и владивостокцев. Ранее сообщалось, что зарядку планируют провести в городском Парке культуры и отдыха. Однако стало известно, что мероприятие пройдет на другой площадке.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, «Зарядка с мэром» пройдет на городской набережной. Начало мероприятия в девять часов утра, сбор участников назначили на 8:45. Место сбора - центральная арка.

На мероприятие приглашают горожан всех возрастов, представителей спортивных клубов, молодежных и общественных организаций. Среди упражнений, которые включили в программу, суставная разминка и силовая часть. Напомним, если жители города поддержат идею, тогда власти постараются устраивать это мероприятие каждую неделю до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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