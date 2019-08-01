Уровень Амура в Хабаровске 1 августа 2019: вода поднялась до отметки в 369 сантиметров

СЕГОДНЯ 05:11 2019-08-01T05:29:42+03:00

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Уровень Амура в Хабаровске за последние сутки увеличился на 29 сантиметров. Так, пока вода остановилась на отметке в 369 сантиметров. В течение двух суток уровень воды может подняться на 60-70 сантиметров. В сложившихся обстоятельствах к 8-10 августа Амур поднимется до 580-630 сантиметров. Напомним, неблагоприятным явление будет, когда река дойдет до отметки в 450 сантиметров, опасным - по достижении уровня в 600 сантиметров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, паводок, который придет из Амурской области в августе, спровоцирует подъем воды до отметок неблагоприятных и опасных явлений на реках края. По данным на 1 августа гидрологи отмечают незначительные повышения уровней воды в реках Хор в поселке Хор, Кия в селе Переяславка и Амгунь. На реках Тунгуска, Амур у сел Елабуга и Троицкое, а также в Комсомольске-на-Амуре вода поднялась значительно. Минимальный подъем зафиксировали на уровне 16 сантиметров, максимальный - на уровне 29.

Отметим также, что на реках Хор в селе Бичевая и Кия в селе Марусино, Подхоренок, Уда, Кур в селе Новокуровка, уровень воды сокращается.

ИСТОЧНИК KP.RU