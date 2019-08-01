2019-08-01T07:46:14+03:00
Происшествия

Сумка без хозяйки соблазнила пассажира поезда в Хабаровском крае на преступление

Как выяснилось, у фигуранта родом из Красноярского края богатое уголовное прошлое
Александр ШТААЛЬ
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Сумка без хозяйки соблазнила пассажира поезда в Хабаровском крае на преступлениеСумка без хозяйки соблазнила пассажира поезда в Хабаровском крае на преступлениеФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Красноярского края обретался в Хабаровском крае и однажды оказался в центре уголовного скандала. По версии следствия, мужчина покусился на чужие вещи, пока ехал в поезде сообщением «Советская Гавань-Владивосток». Однако хозяйка сумки, которую пассажир собирался забрать, внезапно вернулась в купе и вспугнула грабителя.

- Потерпевшая не растерялась и обратилась за помощью к транспортным полицейским. Она сказала, что не знакома с этим человеком. В сумке у женщины лежали 70 тысяч рублей, сотовый телефон и документы. Чудом имущество не сгинуло, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сам фигурант, уроженец города Ачинск Красноярского края, в прошлом уже был судим за имущественные преступления. Он рассказал, что решил взять сумку, которая лежала в вагоне без присмотра, но внезапно появившаяся владелица вещи ему помешала. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по статье «Грабеж». Материалы сейчас находятся в суде, а сам фигурант сидит в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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