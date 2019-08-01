2019-08-01T10:05:16+03:00
Общество

Мэрии Хабаровска пришлось по совести ответить за дорогу без паспорта

Суд обязал чиновников исправить ситуацию
Александр ШТААЛЬ
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Мэрии Хабаровска пришлось по совести ответить за дорогу без паспортаМэрии Хабаровска пришлось по совести ответить за дорогу без паспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрии Хабаровска пришлось держать слово в суде после того, как в одном из районов обнаружили дорогу без технического паспорта. Нарушение выяснилось во время проверки. По предварительным данным, в районе Красной речки участок трассы, который пересекал железнодорожные пути, не имеет документов.

- Сложившаяся ситуация приводит к ненадлежащему выполнению обязанностей по содержанию дороги. А это в свою очередь влияет на безопасность дорожного движения, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Мэрию Хабаровска обязали устранить выявленные недочеты. Правда, действовать пришлось через суд. Служители Фемиды рассмотрели это дело и решили обязать ответчика изготовить технический паспорт автомобильной дороги. На выполнение этого требования отвели 10 месяцев с момента вступления судебного решения в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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