В хабаровском храме прошел обряд крещения с сурдопереводом

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-01T10:00:44+03:00

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В Хабаровске провели обряд крещения с сурдопереводом. Стать новыми членами церкви пожелали супруги, которые оказались инвалидами по слуху. Для этих прихожан в священнодействии использовали язык жестов.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, крещение прошло 28 июля 2019 года в храме святой преподобномученицы Елизаветы. Сурдоперевод обеспечивала Светлана Харитонова, волонтер социального отдела. Само таинство совершил иерей Игорь Литвинюк, руководитель Сектора по работе с глухими и слабослышащими людьми при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

Отметим, сектор по работе со слабослышащими людьми начал работать недавно. Ранее сурдоперевод также использовали во время литургии, проведенной в Елизаветинском храме. На богослужении были и слушатели курса, и слабослышащие люди. Вторым литургия с сурдопереводом дала возможность общаться с богом на их особенном языке жестов.

ИСТОЧНИК KP.RU