2019-08-01T12:20:32+03:00
Общество

Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского края

Дату перенесли из-за того, что день выдачи выпал на субботу
Ольга КИВА
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Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского краяПенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае получателей пенсий уведомляют - доставка выплат начнется раньше установленного срока. Обычно доставка начинается с 3 числа, однако в августе эта дата выпадает на субботу, поэтому выплаты разнесут получателям 1 и 2 августа.

Как отметили в пресс-службе Отделения ПФР по Хабаровскому краю, корректировки не коснутся жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В этих городах по субботам, в том числе и 3 августа, почтовые отделения доставляют пенсии в обычном режиме.

Отметим, что разнести выплаты раньше, чем обычно, также решили и из-за паводков. Некоторые населенные пункты находятся в зоне возможного подтопления. Обратите внимание, те, кто получает деньги путем перевода на банковский счет, получат выплаты в период с 19 по 24 число месяца. Более подробная информация по телефону «горячей линии»:

- для жителей Хабаровска и Хабаровского района: 469-000 и 469-121.

- контакт-центр ОПФР по Хабаровскому краю: (4212) 46-01-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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