2019-08-01T12:18:49+03:00
Общество

Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в Хабаровске

Суд обязал продавца вернуть женщине 21 тысячу 960 рублей
Александр ШТААЛЬ
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Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в ХабаровскеВетеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ветеран Великой Отечественной войны решила застраховаться. Для этого женщина заключила договор с одной из компаний. Дело было в 2004 году. Компания через 15 лет ликвидировалась, данные о ней исключили из реестра юридических лиц. Однако это обстоятельство никак не повлияло на решение суда, который обязал продавцов выполнить свои обязательства по договору страхования.

- Во время проверки обращения ветерана установили, что заявительница заплатила компании 21 тысячу 960 рублей. Согласно нормам, прописанным в законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге проблему решали через суд. Иск подал прокурор района. Основным требованием было привлечь к субсидиарной ответственности учредителя компании и взыскать с него сумму, уплаченную ветераном войны по договору страхования. Иск удовлетворен полностью.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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