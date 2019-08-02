СЕГОДНЯ 00:55 2019-08-02T00:55:51+03:00

Погода в Хабаровске на 2 августа 2019 года: до +27, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Непогода отступит в нескольких районах края

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +26+28.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +25+27.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +27+29.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +19+21.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +13+15.

ИСТОЧНИК KP.RU