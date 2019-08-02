Погода в Хабаровске на 2 августа 2019 года: до +27, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +26+28.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +25+27.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +27+29.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +19+21.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.
В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.
В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +13+15.
ИСТОЧНИК KP.RU