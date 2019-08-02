Уровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:14 2019-08-02T03:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в ближайшие два дня уровень воды поднимется на 60-70 сантиметров. Таков прогноз гидрологов на 2 августа 2019 года. Ситуация с паводком находится на постоянном контроле сотрудников ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, на сегодняшний день до отметки неблагоприятных явлений добралась вода в реке Подхоренок в селе Дормидонтовка. Также по последним данным, зафиксировали интенсивные подъемы уровней воды на 30-42 см/сутки на реках Ниман и Амгунь. Вода затопила поймы рек Бурея, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Нимелен, Амгунь и Уда на глубину 0,3-2,5 метра.

Также на реках региона прогнозируют спады уровней воды. Например, на реках Подхоренок у села Дормидонтовка, Хор у поселка Хор и Кия у поселка Переяславка в течение суток ожидается незначительное понижение уровней воды. Это произойдет из-за смещения гребня паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU