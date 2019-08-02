2019-08-02T03:38:33+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметров

До отметок неблагоприятных явлений в крае добралась река Подхоренок в селе Домидонтовка
Ольга КИВА
Поделиться:
Уровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметровУровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметровФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске в ближайшие два дня уровень воды поднимется на 60-70 сантиметров. Таков прогноз гидрологов на 2 августа 2019 года. Ситуация с паводком находится на постоянном контроле сотрудников ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, на сегодняшний день до отметки неблагоприятных явлений добралась вода в реке Подхоренок в селе Дормидонтовка. Также по последним данным, зафиксировали интенсивные подъемы уровней воды на 30-42 см/сутки на реках Ниман и Амгунь. Вода затопила поймы рек Бурея, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Нимелен, Амгунь и Уда на глубину 0,3-2,5 метра.

Также на реках региона прогнозируют спады уровней воды. Например, на реках Подхоренок у села Дормидонтовка, Хор у поселка Хор и Кия у поселка Переяславка в течение суток ожидается незначительное понижение уровней воды. Это произойдет из-за смещения гребня паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Цифровая экономика» обойдется Хабаровскому краю в почти 670 миллионов рублей
В Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллионов рублей
Ливни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском крае
Ожирение, сахарный диабет, гастрит: в Хабаровске рассказали об обратной стороне энергетиков
Годовалого ребенка срочно доставили санрейсом из Облучья в Хабаровск
Крымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из Хабаровска
В Хабаровске осудили торговца российским гражданством
Уровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметров
Хабаровчанин законно испортил заграничный отдых девушки из интернета
В Комсомольске на десяти автобусных маршрутах изменится конечная остановка
Неутешительные прогнозы дают синоптики для Биробиджана
В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина
В Хабаровске собирают вещи для школьников из зоны подтопления в Иркутской области
Погода в Хабаровске на 2 августа 2019 года: до +27, без осадков
Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в Сунгари
Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского края
Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводнения