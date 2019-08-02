Неутешительные прогнозы дают синоптики для Биробиджана
По итогам мониторинга гидрологической обстановки на 1 августа, в Биробиджане уровень воды в реке Бира составляет 368 сантиметров. За последние сутки он упал на 10 сантиметров. Однако в реке Икура вода, наоборот, стала подниматься. Ее уровень составляет 205 сантиметров, что на 11 сантиметров больше, чем за предыдущий день.
- Пока гидрологическая обстановка остается напряженной, поймы обеих рек затоплены и гидрологи, к сожалению, дают неутешительные прогнозы. В городе еще будут осадки, которые тоже повлияют на паводковую ситуацию, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Особое внимание власти Биробиджана уделяют районам, которым угрожает подтопление из-за выпадения большого количества осадков. Напомним, ранее в городе ввели режим «Повышенная готовность». На сегодняшний день он продолжает действовать. В областной столице продолжают держать ситуацию под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU