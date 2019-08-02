2019-08-02T03:00:53+03:00
Происшествия

Неутешительные прогнозы дают синоптики для Биробиджана

Впереди еще будут осадки, которые также повлияют на паводковую обстановку
Ольга КИВА
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Неутешительные прогнозы дают синоптики для БиробиджанаНеутешительные прогнозы дают синоптики для БиробиджанаФото: администрация Биробиджана
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По итогам мониторинга гидрологической обстановки на 1 августа, в Биробиджане уровень воды в реке Бира составляет 368 сантиметров. За последние сутки он упал на 10 сантиметров. Однако в реке Икура вода, наоборот, стала подниматься. Ее уровень составляет 205 сантиметров, что на 11 сантиметров больше, чем за предыдущий день.

- Пока гидрологическая обстановка остается напряженной, поймы обеих рек затоплены и гидрологи, к сожалению, дают неутешительные прогнозы. В городе еще будут осадки, которые тоже повлияют на паводковую ситуацию, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Особое внимание власти Биробиджана уделяют районам, которым угрожает подтопление из-за выпадения большого количества осадков. Напомним, ранее в городе ввели режим «Повышенная готовность». На сегодняшний день он продолжает действовать. В областной столице продолжают держать ситуацию под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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