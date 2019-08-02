2019-08-02T07:03:22+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметров

В Хабаровске вода в реке поднимется на 60-70 сантиметров в ближайшие два дня
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Уровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметровУровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре сегодня, 2 августа, составляет 221 сантиметр. По прогнозам гидрологов, вода может подняться сегодня на 18 сантиметров. При этом неблагоприятным явление будет считаться, если вода дойдет до отметки в 450 сантиметров, опасным на отметке в 650 сантиметров. Ситуация с паводком находится на контроле управления ГОЧС администрации города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в Хабаровске Амур может подняться в ближайшие два дня на 60-70 сантиметров. В крае на сегодняшний день до отметки неблагоприятных явлений добралась вода в реке Подхоренок в селе Дормидонтовка. Ранее в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю также сообщали, что интенсивные подъемы уровней воды на 30-42 см/сутки зафиксировали на реках Ниман и Амгунь. Вода затопила поймы рек Бурея, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Нимелен, Амгунь и Уда на глубину 0,3-2,5 метра.

Жителям города края напоминают, что в экстренном случае нужно обращаться за помощью по телефонам служб спасения «112» или «101» - с мобильного телефона, «01» - со стационарного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллионов рублей
Ливни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском крае
Ожирение, сахарный диабет, гастрит: в Хабаровске рассказали об обратной стороне энергетиков
Годовалого ребенка срочно доставили санрейсом из Облучья в Хабаровск
Крымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из Хабаровска
В Хабаровске осудили торговца российским гражданством
Хабаровчанин законно испортил заграничный отдых девушки из интернета
В Комсомольске на десяти автобусных маршрутах изменится конечная остановка
Неутешительные прогнозы дают синоптики для Биробиджана
В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина
Уровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметров
В Хабаровске собирают вещи для школьников из зоны подтопления в Иркутской области
Погода в Хабаровске на 2 августа 2019 года: до +27, без осадков
Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в Сунгари
Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского края
Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводнения