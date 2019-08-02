Уровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметров

СЕГОДНЯ 04:18 2019-08-02T07:03:22+03:00

В Хабаровске вода в реке поднимется на 60-70 сантиметров в ближайшие два дня

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Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре сегодня, 2 августа, составляет 221 сантиметр. По прогнозам гидрологов, вода может подняться сегодня на 18 сантиметров. При этом неблагоприятным явление будет считаться, если вода дойдет до отметки в 450 сантиметров, опасным на отметке в 650 сантиметров. Ситуация с паводком находится на контроле управления ГОЧС администрации города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в Хабаровске Амур может подняться в ближайшие два дня на 60-70 сантиметров. В крае на сегодняшний день до отметки неблагоприятных явлений добралась вода в реке Подхоренок в селе Дормидонтовка. Ранее в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю также сообщали, что интенсивные подъемы уровней воды на 30-42 см/сутки зафиксировали на реках Ниман и Амгунь. Вода затопила поймы рек Бурея, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Нимелен, Амгунь и Уда на глубину 0,3-2,5 метра.

Жителям города края напоминают, что в экстренном случае нужно обращаться за помощью по телефонам служб спасения «112» или «101» - с мобильного телефона, «01» - со стационарного.

ИСТОЧНИК KP.RU