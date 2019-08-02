2019-08-02T12:20:30+03:00
Общество

Хабаровчанин бесплатно отработает из-за несуществующей мебели

Мужчина взял деньги у клиентов за шкаф-купе и кухню, которые не собирался делать
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин бесплатно отработает из-за несуществующей мебелиХабаровчанин бесплатно отработает из-за несуществующей мебелиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске прошел суд над бывшим сотрудником фирмы, специализирующейся на производстве мебели. Мужчина работал в организации и был на испытательном сроке, когда решился на обман. Из материалов дела следует, что он заключил фиктивные договоры от своего лица с двумя клиентами компании, которые собирались заказывать изготовление мебели.

- Женщины планировали обзавестись шкафом-купе и кухней. Горожанки отдали подсудимому деньги – одна 38 тысяч рублей, другая 130 тысяч рублей. Однако мебель заказчицы в итоге не получили, - прокомментировали в пресс - службе краевой прокуратуры.

Суд рассмотрел все обстоятельства этого дела и вынес свой вердикт – признать 41-летнего хабаровчанина виновным в мошенничестве. В качестве наказания фигуранту определили 240 часов обязательных работ. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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