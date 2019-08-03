2019-08-03T04:33:08+03:00
Общество

Арестантов в Хабаровском крае спасли от странной перловки и подозрительного гороха

За некачественную продукцию отвечать пришлось руководству Николаевского СИЗО
Александр ШТААЛЬ
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Арестантов в Хабаровском крае спасли от странной перловки и подозрительного горохаАрестантов в Хабаровском крае спасли от странной перловки и подозрительного горохаФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В СИЗО Николаевска-на-Амуре провели проверку на предмет соблюдения требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Итог удивил и расстроил одновременно. Как выяснилось, арестантов в учреждении кормили горохом и перловкой сомнительного качества.

- Во время проверки обнаружили больше 100 килограммов круп, которые в дальнейшем собирались использовать для приготовления пищи осужденных. Однако эта продукция не отвечала требованиям законодательства, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также выяснилось, что на складе, где хранилась продукция, нет приборов для отслеживания относительной влажности воздуха и температуры. В некоторых мешках заметили просыпи крупы. За все недочеты пришлось отвечать руководству СИЗО. Проверяющие выдали предписание об утилизации двух партий крупы, не соответствующих ГОСТам по результатам исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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