Хабаровчанин из ненависти ударил ножом свою же соседку по дому

СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-03T07:33:10+03:00

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Житель Хабаровска невзлюбил свою соседку по дому и продемонстрировал свое отношение к женщине весьма некрасивым способом. Однажды он кинулся на нее с ножом и даже успел ее поранить. Лезвие вошло в тело в области живота.

- Женщине вызвали скорую помощь. Врачи успели доставить потерпевшую с улицы Аэродромной в больницу и оказали ей необходимую помощь. Медработники обязаны сообщать правоохранителям в том числе о случаях ножевых ранений. В этот раз они согласно правилам передали данные в полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре того, кто напал на женщину, задержали. Им оказался 29-летний житель Железнодорожного района. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимально возможное наказание за такой проступок – это лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU