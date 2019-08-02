Скорой помощи в Хабаровском крае не хватает денег для нормальной работы
Сергей Фургал принял участие в совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Актуальные вопросы главы дальневосточных регионов обсуждали под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.
- Глава Хабаровского края озвучил проблему, касающуюся работы службы «Скорая помощь». Он рассказала, что сейчас финансирование в этом направлении поступает только за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования. Оплату рассчитывают, исходя из подушевого норматива финансирования в сочетании с оплатой за вызов. Однако расходы по факту не покрывают перечисления согласно нормативу. Причина тому - значительные расстояния между населенными пунктами, низкая плотность населения, труднодоступность отдельных поселений, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.
В качестве примера привели ситуацию в Советско-Гаванском районе, где живут 38 тысяч человек. Из них 23 тысячи – жители Советской Гавани, остальные – девяти населенных пунктов, разбросанных на значительной территории. Самый удаленный населенный пункт - село Коппи, до него 51 километр.
Дополнительное финансирование поможет нормализовать работу скорой помощи. Новый денежный поток должен обеспечить нормативные требования с учетом 20-минутной транспортной доступности.
ИСТОЧНИК KP.RU