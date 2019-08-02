Скорой помощи в Хабаровском крае не хватает денег для нормальной работы

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-02T10:30:34+03:00

О проблеме доложили Дмитрию Медведеву во время совещания в Южно-Сахалинске

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Сергей Фургал принял участие в совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Актуальные вопросы главы дальневосточных регионов обсуждали под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

- Глава Хабаровского края озвучил проблему, касающуюся работы службы «Скорая помощь». Он рассказала, что сейчас финансирование в этом направлении поступает только за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования. Оплату рассчитывают, исходя из подушевого норматива финансирования в сочетании с оплатой за вызов. Однако расходы по факту не покрывают перечисления согласно нормативу. Причина тому - значительные расстояния между населенными пунктами, низкая плотность населения, труднодоступность отдельных поселений, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

В качестве примера привели ситуацию в Советско-Гаванском районе, где живут 38 тысяч человек. Из них 23 тысячи – жители Советской Гавани, остальные – девяти населенных пунктов, разбросанных на значительной территории. Самый удаленный населенный пункт - село Коппи, до него 51 километр.

Дополнительное финансирование поможет нормализовать работу скорой помощи. Новый денежный поток должен обеспечить нормативные требования с учетом 20-минутной транспортной доступности.

ИСТОЧНИК KP.RU